Canovi spara a zero: “Fiorentina in coma, Montella senza giustificazioni. La società con Pioli…”

L’avvocato Dario Canovi, procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di MC Sport. Queste le sue dichiarazioni sull’attualità viola: “La Fiorentina mi sembra in catalessi, quasi in coma. La società ha commesso tanti errori, in primis con Pioli. Montella che se la prende con gli arbitri? Non ha giustificazioni”. SABATINI LA PENSA DIVERSAMENTE: “FIORENTINA, GIOCATTOLO ROTTO A FORZA DI CONTESTAZIONI”