Calendari a confronto: la Fiorentina ancora a caccia del punto salvezza

Non ancora salva la Fiorentina, quando mancano due partite alla fine della stagione, è chiamata a fare almeno un punto nelle prossime due giornate, o sperare che l’Empoli non ne faccia 6. Sulla carta il calendario della squadra viola sembra abbordabile, dovendo affrontare il Parma al Tardini e poi il Genoa in casa all’ultima, anche se la squadra di Cesare Prandelli potrebbe avere bisogno di punti alla prossima gara, con lo spettro dell’Empoli. La squadra di Andreazzoli ha probabilmente il calendario più complicato, dovendo affrontare un Torino in corsa europea, e poi l’Inter a San Siro nell’ultima giornata. La Fiorentina è chiamata ad una scossa già dalla prossima partita, anche se gli incastri che porterebbero Montella ed i suoi nella serie cadetta sono quantomeno difficili.

37 38 Cagliari 40 GENOA Udinese Bologna 40 LAZIO Napoli Fiorentina 40 PARMA Genoa Parma 38 Fiorentina ROMA Udinese 37 Spal CAGLIARI Genoa 36 Cagliari FIORENTINA Empoli 35 Torino INTER

In maiuscolo le partite in trasferta, in minuscolo quelle in casa.

*Bologna e Parma giocheranno domani alle ore 19