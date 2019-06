Calamai: “Ecco quale potrebbe essere la sorpresa annunciata da Commisso”. Sul tecnico…

Ore caldissime in casa Fiorentina, tra l’euforia dell’arrivo di Commisso e la curiosità sul futuro. Luca Calamai de La Gazzetta dello Sport ha commentato così all’attualità di casa viola ai microfoni di Radio Bruno: “Commisso non ha sbagliato praticamente niente nella sua prima giornata fiorentina. E’ pronto ad aprirsi alla città, l’ho trovato passionale, sincero e coinvolto. Vuole riportare le bandiere a Firenze e in questo senso Rui Costa potrebbe essere la persona giusta. Magari potrebbe essere proprio lui la grande notizia annunciata ieri da Commisso. Montella? Lo vedo più fuori che dentro, ma prima sarà necessario un colloquio con il neo proprietario. Se dovesse scattare subito il feeling potrebbe anche rimanere a Firenze. Non è un mistero che a Commisso piaccia Gattuso, ma non vanno scartati i nomi di Spalletti e Gattuso”. RUI COSTA IL PRIMO REGALO DI ROCCO? ANCHE PER LA NAZIONE E’ UNA POSSIBILITA’