Calamai: “È fatta, Fiorentina venduta a Commisso. Uomo di grande solidità”. Sui tempi…

La firma de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: “La Fiorentina è venduta con un preliminare d’acquisto, è tutto fatto. Commisso ha un tot. di tempo (10-15 gg? ndr) per onorare i passaggi economici necessari, se lo farà diventerà il nuovo proprietario della Fiorentina. Nell’affare non è prevista la retrocessione, quindi tutti ora hanno un motivo in più per salvarsi domani. Quello alla Fiorentina è il terzo assalto di Commisso ad un club italiano, ci aveva già provato con il Milan e la Sampdoria. Si era fatto avanti qualche fondo d’investimento ma i Della Valle non condividono il modus operandi di queste realtà. Commisso è un uomo di grandissima solidità. La speranza è che non commetta lo stesso grande errore commesso dai Della Valle, farsi spaventare dalla fiorentinità”.

CESSIONE FIORENTINA, I DETTAGLI DELLA TRATTATIVA. DUBBI SUI DEBITI DI COMMISSO, L’ESPERTO: “TRANQUILLI, TUTTO NELLA NORMA”