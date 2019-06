C. Lucarelli consiglia Chiesa: “Resta a Firenze per il salto di qualità”

L’ex attaccante oggi allenatore Cristiano Lucarelli ha parlato così di Federico Chiesa a MC Radio: “In termini realizzativi deve fare il salto di qualità. Deve garantire almeno 9-10 gol a stagione per poter diventare un punto di riferimento per squadre top. Gli consiglierei di rimanere un altro anno alla Fiorentina”. LE PAROLE DI CHIESA IN SALA STAMPA