Bye bye fair play finanziario: conti ok per l’Inter, che adesso punta ad un grande mercato

L’Uefa ha dato il via libera: niente più fair play finanziario per l’Inter, che da quest’estate potrà alzare l’asticella e rinforzare la squadra con un budget importante. La massima organizzazione calcistica europea, infatti, ha pubblicato un comunicato in cui spiega che il club nerazzurro è stato considerato conforme “all’obiettivo generale degli accordi siglati nel maggio del 2015” ed adesso può uscire, di fatto, dal Settlment Agreement stipulato appunto con la federazione internazionale. Soddisfatto sarà sicuramente Beppe Marotta: adesso potrà puntare nomi di primissimo piano, tra cui, molto probabilmente, anche Federico Chiesa.