Buffon: “Scritte su Scirea e Heysel? Non è stato un tifoso viola. Maggior rispetto dopo Astori”

“Una persona che scrive una cosa simile è già stata condannata dalla vita”. Gianluigi Buffon, portiere del Psg ed ex Juve, la pensa così sulle scritte sulle vittime dell’Heysel e su Gaetano Scirea, comparse fuori dal Franchi prima di Fiorentina-Juve. “E’ un discorso molto delicato, non mi va di bacchettare la gente. Non credo che un tifoso della Fiorentina abbia scritto una cosa simile”, ha detto Buffon.

“Un essere umano che abbia più di 15 anni che scrive una cosa simile, la mano gli deve cadere immediatamente”. Poi, nel corso dell’intervista rilasciata a Tiki Taka, programma in onda sui canali Mediaset, il portiere del Psg è tornato anche sulla scomparsa di Astori: “Penso a lui almeno 4-5 giorni a settimana. Si era creato un clima di maggior serenità e rispetto tra le tifoserie di Fiorentina e Juve. L’accoglienza che ci hanno riservato il giorno del funerale è stata commovente ed è per questo che non voglio credere che un tifoso della Fiorentina, sette mesi dopo, abbia scritto quelle frasi”. LA CONDANNA DI MARIELLA SCIREA