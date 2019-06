Buffon, la verità a breve: le offerte non mancano, in Italia c’è un’unica strada

Nei giorni scorsi era stato accostato anche alla Fiorentina, ma il futuro di Gianluigi Buffon pare stia andando in altre direzioni. In questa settimana l’ex portiere di Juve e Nazionale prenderà una decisione definitiva: tentare un’ulteriore avventura all’estero o tornare a Parma? Perchè proprio queste due sembrano essere le vere alternative. Oltre confine, Manchester United, Lione e Fenerbahce hanno fatto pervenire all’estremo difensore la loro proposta, mentre in Italia sarebbe un romantico ritorno a Parma l’unica vera strada percorribile, con l’Atalanta in seconda battuta. Lo scrive calciomercato.com.