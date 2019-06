Bucchioni: “Gli americani hanno lavorato sotto traccia. Lo Monaco…”

Enzo Bucchioni ha rilasciato un intervista a Catanista, testata giornalista sportiva di Catania, in cui parla anche di Fiorentina:

Negli ultimi 20 giorni gli americani hanno lavorato sotto traccia per comporre il quadro della nuova Fiorentina. Tra i nomi per la nuova dirigenza viola c’è Pietro Lo Monaco. Non è la prima volta che il dirigente viene accostato alla squadra gigliata è successo nel 2012 e poi nel 2016 quando fu scelto Corvino.