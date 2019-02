Bucchioni: “Che senso ha far giocare Pjaca? Meglio Montiel”. E sul futuro di Pioli…

Enzo Bucchioni è intervenuto nel corso di Anteprima Viola, programma in onda su Radio Blu: “Ha senso far giocare uno come Pjaca, che fin qui ha dato un contributo pari a zero e che, se dovesse iniziare a giocare, dovresti sborsare altri 18 milioni di euro alla Juventus per farlo tuo? Mi sembra assurdo. Ai miei tempi si sarebbe risolta la questione mandandolo in tribuna. Tanto vale far giocare Montiel, che magari non ancora pronto ma che può incidere più del croato se gli fai assaggiare l’aria della prima squadra. E poi è un giocatore di tua proprietà.

Tra Muriel e Simeone c’è come tra Brera e me, anche se l’arrivo del colombiano ha liberato l’argentino dal peso dei gol. Il futuro di Pioli? Stando a quello che dice qualcuno deduco che Corvino non siamo molto contento del tecnico. Secondo me aspettano di vedere come va la stagione, perché se la Fiorentina non dovesse centrare l’Europa League sarebbe imbarazzante confermarlo”. E PER PIOLI IL PROBLEMA DI PJACA È ‘SOLO’ PSICOLOGICO