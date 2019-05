Brovarone: “Squadra è crollata perché vive ciò che esce dai pori della proprietà”. Sul nuovo stadio…

Bernardo Brovarone è stato il protagonista del filo diretto con gli ascoltatori di Radio Bruno Toscana:

Il vuoto di potere del proprietario ha creato, a pioggia, una serie di difettosità. La squadra è crollata perché vive ciò che esce dai pori della proprietà. Alcuni giocatori non hanno avuto un crollo, ma un ridimensionamento fisiologico che li ha portati al livello che rappresentano. La lettera di Della Valle? Secondo me gran parte è indirizzata al sindaco. Per me è una questione di riassetto societario. Nuovo stadio? Il punto principale è la Mercafir. I Della Valle non hanno presentato il progetto entro il 31 dicembre 2018 perché non c’è ancora l’area dove spostare i mercati. L’area c’è, ma né il Comune né la Fiorentina paga 50 milioni di euro. C’è solo una soluzione: andare a Roma e farsi fare un finanziamento statale. I soldi o li dà lo Stato o non arrivano.