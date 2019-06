Brovarone: “Rischio accavallamento tra Bati e Antognoni. Nella riunione di ieri…”

Intervenuto al Pentasport, Bernardo Brovarone ha commentato anche il possibile ingresso di Batistuta nella Fiorentina:

Batistuta potrebbe occupare la ormai vecchia figura di Antognoni, di rappresentanza della società. Non deve stare lì senza un incarico preciso. Lui ha delle risorse umane indiscutibili e con la sua personalità potrebbe dare tanto anche nello spogliatoio. C’è il rischio di un accavallamento delle figure tra Batistuta e Antognoni. Non so cosa farà Giancarlo, penso possa crescere come mansioni e responsabilità di natura tecnica, ma sono rimasto perplesso di non vederlo ieri alla riunione con Montella e Pradè, dove invece c’era Barone (FOTO).