Bordeaux, Paulo Sousa avverte: “Servono rinforzi, ma ho fiducia in Macia”

Alle prese con una stagione complicata, il Bordeaux sta già lavorando per il futuro come ha raccontato Paulo Sousa. L’ex allenatore della Fiorentina ha avuto uno score tutt’altro che entusiasmante dal suo arrivo a metà marzo, collezionando 1 vittoria, 2 pareggi e poi 5 sconfitte consecutive. Ma guarda al futuro con ottimismo grazie anche al recente arrivo di un altro ex viola come Eduardo Macia: “Ho molta fiducia in lui, conosce bene il calcio ed è creativo, saprà trovare i giocatori in grado di rendere più competitiva questa squadra. Ho trasmesso le mie idee, mi aspetto giocatori in tutti i reparti: difesa, centrocampo e attacco” ha detto Sousa. Che intanto deve però ancora centrare la salvezza matematica (LA CLASSIFICA).