Barella assicura: “Io e Chiesa pensiamo solo alla Nazionale. Il mercato…”

Oltre a Federico Chiesa, anche Nicolò Barella ha preso oggi la parola dalla sala stampa di Coverciano. Questi i passaggi più significativi delle sue dichiarazioni: "Mercato? Fa piacere l'interessamento ma ora stiamo pensando alla Nazionale. Il nostro pensiero è condiviso, da me, Chiesa, Kean e Zaniolo. Non stiamo pensando al mercato. Può essere che vada via, è tutto aperto. Noi pensiamo solo a giocare. Alzare una Coppa sarebbe bellissimo".