Baldanza (Img): “Diritti tv venduti in tutto il mondo”

“I diritti tv della serie A sono stati venduti in questo triennio in tutti i paesi-obiettivo attraverso 56 broadcaster nel mondo“. Lo ha detto Luca Baldanza, vicepresidente del gruppo Img aggiudicatario dei diritti per trasmettere la massima serie all’estero per il triennio 2018/21. Nel corso del suo intervento al panel ‘AWord’, organizzato dalla Lega Serie A all’Ara Pacis a Roma, Baldanza ha sottolineato che “la Serie A piace nel mondo e bisogna vendere il prodotto calcio insieme al prodotto Italia“. “Ora – ha rilevato – bisogna lavorare sul prossimo ciclo e sedersi a un tavolo per capire le esigenze della Serie A“. Lo scrive l’Ansa.