Apolloni: “Il Parma deve fare punti contro la Fiorentina, altrimenti rischia”

Luigi Apolloni, ex Parma, ha parlato a Radio Sportiva: “Visto l’avvio si prospettava un campionato importante e che il finale potesse essere diverso da quello attuale. C’è da dire che la società ha sempre evitato di alimentare dei sogni che poi rischiano di trasformarsi in incubi. La sfida con la Fiorentina sarà decisiva, servono punti per evitare rischi concreti, perché poi la gara con la Roma è più difficile. Ora però non servono processi e tensioni, ma concentrazione sulla prossima partita, lasciando da parte le polemiche. Poi alla fine si faranno i bilanci”.