Andreazzoli: “Situazione complicata, ma siamo padroni del nostro destino”

Il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino (parole tratte da empolichannel.it)

Abbiamo scoperto di essere padroni del nostro destino, io preferisco guardare la classifica di volta in volta ed è un qualcosa di cui mi sono accorto solo lunedì. La situazione è complicata, ma in teoria ce l’abbiamo in mano. Domani è una tappa su cui dobbiamo concentrarci fortemente, ci auguriamo di poter dare ancora di più di quello che abbiamo dato nelle ultime gare. Abbiamo solo un risultato a disposizione e contro la squadra che ha perso meno in trasferta è complicato, ma siamo in casa nostra e avremo il pubblico che ci darà una mano.