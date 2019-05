Amoruso: “Le possibilità di cessione sono più dell’80 %. Il prossimo allenatore…”

Lorenzo Amoruso ex giocatore e dirigente della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

Speravo che la stagione finisse il prima possibile, ora possiamo analizzare con tranquillità la situazione. Le colpe vanno divise tra proprietà, dirigenza e calciatori, forse anche da parte dei tifosi a volte c’è stata una contestazione eccessiva verso i Della Valle. Domenica è stato bellissimo vedere 37 mila persone allo stadio, dal punto di vista del supporto alla squadra i tifosi non sono mai mancati. Secondo me le possibilità che cedano sono più dell’80 %, da quello che so io manca davvero poco al cambio di proprietà, le cose sono più avanti di quello che pensiamo. Sono stati bravi a tenere tutto segreto, secondo me è una trattativa avviata da gennaio. Su Traorè non conosco le carte nei particolari ma penso che andrà in un’altra squadra, pur arrivando in anticipo non riusciremo ancora una volta a chiudere l’acquisto di un buon giocatore, mi auguro che possa essere l’ultimo episodio di poca intelligenza calcistica da parte della Fiorentina. Oltre ad i vertici manageriali, manderei via anche Montella, farei completamente piazza pulita. Per sostituirlo girano diversi nomi: Inzaghi non lascerebbe la Lazio per la Fiorentina e Gattuso secondo me non è adatto a Firenze. Io vedrei bene Spalletti, non hai mai negato di amare la Fiorentina, quest’anno il giro delle panchine è qualcosa di assurdo. Lui è una persona che vuole progetti chiari e dice le cose come stanno, il suo nome potrebbe esaltare i tifosi, l’unico problema può essere l’ingaggio.