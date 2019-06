Italia in amichevole, anche Chiesa partecipa alla goleada contro il Bologna Primavera

Oggi pomeriggio a Coverciano era in programma un’amichevole giocata su tre tempi tra la selezione guidata da Roberto Mancini e la Primavera del Bologna, terminata 17-0 in favore degli azzurri. In campo nel primo tempo, quello disputato da gran parte dei titolari, anche i viola Biraghi e Chiesa, quest’ultimo impiegato nel tridente con Pavoletti ed Insigne. Alla goleada rifilata ai giovani rossoblù ha partecipato anche l’attaccante viola, siglando il 4-0.