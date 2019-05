Donato Di Campli, agente di Riccardo Orsolini, ha parlato al Resto del Carlino del futuro del suo assistito, accostato più volte alla Fiorentina per la prossima stagione:

Riccardo vuole rimanere a Bologna. Lo desidera altresì la sua famiglia. Nessuno dimentica come la crew rossoblù abbia dato al ragazzo una chance in un momento di difficoltà come quello trascorso a Bergamo con l’Atalanta. Juventus? Se ne parlerà a salvezza aritmetica.