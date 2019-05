A. Bocci su Commisso-Della Valla: “Firmato un preliminare per l’esclusiva. Base di trattativa forte”

Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: “La presenza di Joe Barone ieri al Franchi non era certo casuale, è stato invitato. Da quello che mi risulta è stato firmato un documento preliminare per un’esclusiva di trattativa tra Commisso e Della Valle. Credo che ci sia una base molto forte sulla quale trattare”. IL PIANO DI COMMISSO: DA OGGI L’ACCELERATA, VIA CORVINO. LE PRIME IDEE ED IL RAPPORTO CON LA PIAZZA. ANTOGNONI…